Stranger Things | L’episodio finale approderà al cinema

La stagione finale di Stranger Things è sempre più vicina, ma a quanto pare Netflix ha preparato una sorpresa per tutti gli appassionati. Seguendo le voci che per settimane si sono susseguite, Netflix ha annunciato che l’episodio finale della serie dei fratelli Ross verrà trasmesso, oltre che sul servizio digitale, anche in sale selezionate di USA e Canada. Ulteriori informazioni saranno presto disponibili. Come noto, la quinta – ed ultima – stagione di Stranger Things è stata divisa in tre tranche a partire dal 27 novembre prossimo. Ecco il post-social legato a Stranger Things Spend the Holidays in Hawkins! Volume 1 Nov 26 Volume 2 Christmas The finale New Years Eve, in select theaters in US & Canada, and only on Netflix. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Stranger Things | L’episodio finale approderà al cinema

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La stagione finale di Stranger Things, in arrivo su Netflix a fine novembre, segna un record alla voce 'costi': il totale vi sorprenderà! https://cinema.everyeye.it/notizie/stranger-things-5-costata-netflix-stagione-finale-836188.html?utm_medium=Social&utm_sou - facebook.com Vai su Facebook

La Stagione 5 di Stranger Things svelerà finalmente cos'è davvero il Sottosopra - X Vai su X

"Stranger things 5": il gran finale arriva su Netflix ma sbarca anche al cinema - Per la prima volta nella storia di Netflix, un episodio di una serie originale sarà distribuito anche sul grande schermo. Come scrive ilmattino.it

Stranger Things 5: tutto sulla stagione finale della serie Netflix - Come riportato da Tudum, Stranger Things 5 sarà l’ultimo capitolo della saga di Hawkins e del Sottosopra, e sarà diviso in tre volumi, in cui si spalmeranno gli episodi che faranno compagnia ai fan ... ciakgeneration.it scrive

Stranger Things 5, possibile sorpresa: il finale potrebbe arrivare al cinema. Netflix ci ripensa? - Dopo il rifiuto iniziale, Netflix starebbe valutando una distribuzione cinematografica per il gran finale di Stranger Things 5, secondo un noto insider. Riporta libero.it