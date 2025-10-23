Stranger Things 5 ultimo atto in sala e su Netflix il 31 dicembre

Sbircialanotizia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia ha un suono preciso: luci spente, sala piena, streaming avviato alla stessa ora. Il gran finale di Stranger Things 5, intitolato The Rightside Up, arriva insieme su Netflix e al cinema, trasformando l’ultima notte dell’anno in un rito collettivo che attraversa fusi orari e città. Un addio che profuma di sala . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

