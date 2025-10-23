Stranger Things 5 è tutto vero | il gran finale della serie Netflix arriverà al cinema
Le speculazioni di qualche giorno fa erano corrette: i fan avranno l'opportunità di poter assistere al gran finale della serie dei Duffer Brothers dall'interno di una sala cinematografica Il finale della durata di due ore della serie Stranger Things sarà distribuito nelle sale cinematografiche, come era stato ampiamente anticipato nei giorni scorsi. L'episodio culminante della quinta e ultima stagione, intitolato "The Rightside Up", sarà trasmesso in contemporanea su Netflix e in oltre 350 sale cinematografiche americane il 31 dicembre prossimo e resterà in programmazione fino al 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
