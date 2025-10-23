Strage di reporter in Ucraina | chi erano Olena Hubanova e Yevhen Karmazin colpiti da un drone Lancet

I due giornalisti di Freedom TV sono stati vittime di un attacco sferrato da un drone russo Lancet a Kramatorsk. L’annuncio di Filashkin è stato accompagnato dalla pubblicazione di una foto scioccante che ritrae l’auto completamente distrutta a bordo della quale viaggiavano i due colleghi. Le immagini mostravano anche alcuni effetti personali, tra cui giubbotti antiproiettile chiaramente contrassegnati dalla parola “ Press “, un simbolo del loro ruolo e dei rischi che avevano accettato di correre per la verità. Insieme a Olena Hubanova e Yevhen Karmazin si trovava un altro membro del team, l’inviato speciale del canale, Oleksandr Kolychev. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di reporter in Ucraina: chi erano Olena Hubanova e Yevhen Karmazin colpiti da un drone Lancet

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anche il presidente dell'associazione vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi, ha mostrato la sua solidarietà al giornalista e conduttore di #Report Sigfrido Ranucci - X Vai su X

Anche il presidente dell'associazione vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi, ha mostrato la sua solidarietà al giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. - facebook.com Vai su Facebook

Strage di reporter in Ucraina: chi erano Olena Hubanova e Yevhen Karmazin colpiti da un drone Lancet - I due giornalisti di Freedom TV sono stati vittime di un attacco sferrato da un drone russo Lancet a Kramatorsk. Scrive thesocialpost.it

Trump, in Ucraina strage ma non voglio III guerra mondiale - In Ucraina ci sono stati "milioni di morti, soprattutto militari": lo ha denunciato il presidente Donald Trump nella conferenza stampa congiunta con Keir Starmer a Chequers, ribadendo di essere deluso ... Da quotidiano.net