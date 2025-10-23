Strage di Paupisi | disposta la consulenza psichiatrica per Ocone

La Procura di Benevento ha disposto la consulenza psichiatrica per Salvatore Ocone, 58 anni, di Paupisi, rinchiuso nel carcere del capoluogo sannita con l'accusa di omicidio della moglie Elisa Polcino (49 anni) e del figlio Cosimo (15), e di aver ridotto in fin di vita la figlia Antonia (17), ricoverata presso l'ospedale "Neuromed" di Pozzilli (Isernia) dove da qualche giorno la ragazza mostra qualche lieve segno di miglioramento. Per Ocone, rinchiuso in cella con un'altra persona, il suo legale sta acquisendo la documentazione sanitaria utile ai fine processuali.

