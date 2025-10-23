Strada provinciale tra Gangi e Castel di Lucio stop ai lavori entro la fine dell' anno

Si concluderanno entro la fine dell'anno i lavori lungo i dodici chilometri della bretella di collegamento tra la strada provinciale 60 Gangi-San Mauro Castelverde e la provinciale 176 Castel di Lucio–Mistretta. La rassicurazione arriva dai tecnici e dalla ditta appaltatrice.

