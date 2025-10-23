Storie di coraggio intrighi e passioni | alla scoperta delle protagoniste dimenticate di Piacenza

Tra palazzi nobiliari e antiche piazze, Piacenza custodisce le tracce di donne straordinarie: colte, ribelli, appassionate, spesso dimenticate dalla storia ufficiale. Dalle nobili che sfidarono il potere alle artiste, benefattrici e amanti coraggiose, questo percorso farà rivivere le loro vite. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

