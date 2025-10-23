Storie di artigiani e mercanti nella Ferrara antica seconda puntata con un itinerario tra storia e suggestioni

Dopo il primo appuntamento di fine settembre, che ha incantato oltre cento partecipanti tra battaglie rievocate, miracoli popolari e monumenti riscoperti, sabato torna “Storie di artigiani e mercanti nella Ferrara antica”, l’evento ideato e promosso da Confartigianato Ferrara per far rivivere il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Altre letture consigliate

Il 23 ottobre Casa Buonissima apre le sue porte Si comincia con le storie, quelle raccontate da chef, artigiani, produttori, sommelier e scrittori di cucina. Si prosegue con le mani in pasta, i calici pieni, i piatti che parlano di territori, memoria e nuove idee. Casa - facebook.com Vai su Facebook

Storie di artigiani e mercanti nella città antica: il doppio evento di Confartigianato - All’interno della cornice unica e senza tempo delle Mura rinascimentali torna, alla sua terza edizione, “Storie di artigiani e mercanti nella Ferrara antica”, iniziativa promossa da Confartigianato. Da ilrestodelcarlino.it

Artigiani e mercanti. Mestieri, storia e cultura. Il programma delle visite con la Confartigianato - Il programma delle visite con la Confartigianato Interesserà varie zone del centro storico l’itinerario che, a partire dalle 15, condurrà i ... Riporta ilrestodelcarlino.it