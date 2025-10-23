Storie al Femminile | Milena Cicatiello racconta le madri coraggio
Il racconto delle "mamme coraggio", le donne napoletane che tra gli anni ’80 e ’90 ebbero la forza di denunciare i propri figli coinvolti nella camorra, è al centro del nuovo incontro della rassegna "Storie al Femminile". Sabato 25 ottobre, alle 18, la Fondazione de Stefano di Ogliastro Cilento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
