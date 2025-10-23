stop radici untuose e capelli grassi i 13 shampoo con ortica che assorbono davvero il sebo

Chi ha i capelli tendenti al grasso lo sa: si devono lavare con maggiore frequenza, si ha spesso la sensazione che siano pesanti già dalle radici e – a osservarli – sembrano meno belli, troppo compatti. Magari anche se li abbiamo sottoposti alla haircare routine proprio il giorno prima. Il risultato è che vengono lavati spesso e che la durata dello styling è davvero irrisoria. Ma ci sono degli shampoo che sono la risposta che stavamo cercando tutte noi che sogniamo una chioma pulita, bella e che si mantiene a lungo. L’ingrediente “segreto” che devono avere è l’ortica, che promette di purificare e di agire sulla produzione di sebo. 🔗 Leggi su Dilei.it

