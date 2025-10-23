Stop ora solare in Europa il premier spagnolo Sánchez lancia l’appello

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato di aver presentato al Consiglio energia dell’Ue, la riunione di tutti i ministri dell’energia e dell’ambiente, una mozione informativa per chiedere la ripresa del processo di abolizione del cambio dell’ora stagionale. L’attuale calendario del cambio dell’ora infatti scade nel 2026. L’abolizione dell’ ora legale era stata approvata dal Parlamento europeo già nel 2019, ma la pandemia da Covid-19 aveva rimandato la discussione. Per riprenderlo sarebbe necessaria l’approvazione del Consiglio, ma i Paesi membri sono divisi su come applicare l’abolizione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

