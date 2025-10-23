Stop alle auto benzina e diesel dal 2035 | i governi Ue ora pensano ufficialmente alla retromarcia

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla riunione del Consiglio europeo sulla competitività arriva il via libera alla Commissione per “portare avanti già entro la fine di quest'anno la revisione del regolamento sulle emissioni di CO2”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

stop alle auto benzina e diesel dal 2035 i governi ue ora pensano ufficialmente alla retromarcia

© Gazzetta.it - Stop alle auto benzina e diesel dal 2035: i governi Ue ora pensano ufficialmente alla retromarcia

