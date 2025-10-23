Basta allagamenti dei sottopassi della ferrovia, problema che in via Tasso e in via XX Settembre ormai si presenta ogni volta che si verificano forti precipitazioni, con tutti i disagi del caso. La soluzione è sul tavolo, la propone Alfa, il gestore idrico provinciale che ha presentato al Comune il progetto di una vasca volano che costerà tra i 7 e gli 8 milioni. Soldi che, assicura Alfa, ci sono. A riportare l’attenzione sull’argomento, un’interrogazione della consigliera di Popolo Riforme e Libertà Giuseppina Lanza, cui ha risposto l’altro giorno in Commissione Lavori pubblici il sindaco Emanuele Antonelli illustrando il progetto del bacino artificiale che dovrebbe accumulare l’acqua durante le precipitazioni più intense. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop all’acqua dei sottopassi con una vasca