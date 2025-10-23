Stop al processo per la morte di Giulio Regeni atti alla Corte costituzionale

Udinetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito del processo sull'omicidio di Giulio Regeni – il ricercatore di Fiumicello scomparso a Il Cairo il 25 gennaio 2016 il cui cadavere venne ritrovato il 3 febbraio con segni di tortura – la prima Corte d'Assise di Roma ha accolto una richiesta sollevata dalle difese degli imputati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

stop processo morte giulioStop al processo per la morte di Giulio Regeni - "Non manifestamente infondata" una delle eccezioni della difesa. Da rainews.it

Caso Giulio Regeni, stop al processo: atti inviati alla Consulta - Quando mancavano ormai poche udienze alla fine dell’iter e alla sentenza, la prima corte d’Assise di Roma ha deciso di accogliere una questione di costi ... Secondo tg24.sky.it

stop processo morte giulioMorte di Giulio Regeni: il caso passa alla Consulta, stop al processo - La prima corte d'Assise di Roma, accogliendo una richiesta sollevata dalle difese degli imputati egiziani, ha accolto una questione di costituzionalità nell'ambito del processo sulla morte di Giulio ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Stop Processo Morte Giulio