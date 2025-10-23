Stop al processo per la morte di Giulio Regeni atti alla Corte costituzionale
Nell'ambito del processo sull'omicidio di Giulio Regeni – il ricercatore di Fiumicello scomparso a Il Cairo il 25 gennaio 2016 il cui cadavere venne ritrovato il 3 febbraio con segni di tortura – la prima Corte d'Assise di Roma ha accolto una richiesta sollevata dalle difese degli imputati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
