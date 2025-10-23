STM a picco a Piazza Affari dopo i risultati trimestrali
Giornata di passione per STMicroelectronics, che crolla a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Il titolo, oggi il peggiore nel paniere del FTSE MIB, mantiene nel pomeriggio una consistente perdita del 12,8% a 22,26 euro per azione. Scambi anche piuttosto voluminosi per oltre 19 milioni di azioni trattate, contro una media giornaliera che non supera generalmente i 5 milioni di pezzi. A penalizzare il titolo ha contribuito anche il taglio degli investimenti, con spese in conto capitale ridotte sotto i 2 miliardi di dollari per il 2025, inferiori ai 2-2,3 miliardi indicati in precedenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
STM a picco a Piazza Affari dopo i risultati trimestrali - Risultati del 3° trimestre in contrazione e previsioni per la fine dell’anno deludenti fanno sbandare il titolo in Borsa ... Come scrive quifinanza.it
Perché le azioni STM affondano a Piazza Affari. Titolo -10% - Bocciatura in toto da parte di Piazza Affari per STM, le cui azioni crollano fino a oltre il 7%. Segnala money.it
Piazza Affari apre in rialzo, ma STM crolla dopo la trimestrale - Il mercato mostra selettività: ricavi e marginalità deludenti affossano un big, mentre banche, energia e aerospazio attirano capitali. Secondo it.benzinga.com