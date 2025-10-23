Stipendi più alti per i dipendenti | ecco chi riceverà un aumento fra detassazione e taglio dell' Irpef

Ilmessaggero.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono circa 3,3 milioni i dipendenti del settore privato che potranno beneficiare della detassazione degli aumenti contrattuali previsti in manovra. Altri 13,6 milioni di lavoratori godranno del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Stipendi più alti per i dipendenti: ecco chi riceverà un aumento fra detassazione e taglio dell'Irpef

stipendi pi249 alti dipendentiStipendi più alti per i dipendenti: ecco chi riceverà un aumento fra detassazione e taglio dell'Irpef - Sono circa 3,3 milioni i dipendenti del settore privato che potranno beneficiare della detassazione degli aumenti contrattuali previsti in manovra. Lo riporta ilmessaggero.it

Dipendenti statali, stipendi più alti da giugno 2025: ecco per chi e di quanto - Gli aumenti possono arrivare fino a 500 euro, grazie al taglio del cuneo fiscale previsto dalla Manovra. Secondo lettera43.it

Dipendenti pubblici, da giugno stipendi più alti: ecco perché e a quanto ammonteranno - Buone notizie in arrivo per i lavoratori della Pubblica Amministrazione: dal mese di giugno, alcuni dipendenti pubblici riceveranno delle buste paga più ricche, con incrementi che potranno sfiorare in ... Lo riporta tg24.sky.it

