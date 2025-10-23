Stipendi più alti per i dipendenti | ecco chi riceverà un aumento fra detassazione e taglio dell' Irpef
Sono circa 3,3 milioni i dipendenti del settore privato che potranno beneficiare della detassazione degli aumenti contrattuali previsti in manovra. Altri 13,6 milioni di lavoratori godranno del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
