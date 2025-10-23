Stipendi più alti con il rinnovo dei contratti | per chi e a quanto ammonta l’aumento in busta paga

La Manovra introduce una tassazione più bassa per gli incrementi retributivi derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di settore. L’aliquota scende al 5%: tradotto gli stipendi diventano più alti, ma non per tutti. La detassazione degli incrementi riguarda i contratti rinnovati nel 2025 e nel 2026 con diversi paletti, a partire dal limite di reddito (28mila euro). La scelta del governo è stata quella di adeguare i salari al costo della vita incentivando i rinnovi contrattuali, che spesso arrivano in netto ritardo rispetto alla loro scadenza. Gli aumenti riguardano il settore privato andando a sostituire l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali regionali e comunali con una tassazione al 5%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Stipendi più alti con il rinnovo dei contratti: per chi e a quanto ammonta l’aumento in busta paga

