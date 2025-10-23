Stipendi non pagati da settembre scioperano gli 80 operai della Manelli | L' azienda rispetti gli impegni
Continua l'incubo per i lavoratori della Manelli, che oggi hanno scioperato per tre ore nei cantieri palermitani in cui è impegnata l’azienda. Da settembre gli operai edili si trovano senza stipendio e senza certezza sulla prosecuzione dei lavori, che vanno a rilento. Allo sciopero l’adesione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Manelli, sciopero di 3 ore nei cantieri in corso a Palermo. Fillea, Filca, Feneal: "Stipendi non pagati da settembre" - Palermo 23 ottobre 2025 – Continua l'incubo per i lavoratori della Manelli, che oggi hanno scioperato per tre ore nei cantieri palermitani in cui è impegnata l'azienda.
