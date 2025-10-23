Sterza per evitare lo scontro autobus finisce fuori strada con le porte bloccate | paura per i passeggeri
Grande paura per i passeggeri di un bus finito fuori strada. Tutto è successo oggi, poco dopo le 14, quando una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta in via Destra Canale Molinetto, all’altezza dell’intersezione con la Via Classicana, dove si è verificata la fuoriuscita autonoma di un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
