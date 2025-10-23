Stefano Accorsi | Non lasciamo sole le persone manipolate o vittime di violenza – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Credo che nel momento in cui ci si è a contatto con una persona manipolata o vittima di violenza, non si deve lasciarla sola. Bisogna parlarle, bisogna cercare di distruggere quel muro di silenzio e soprattutto farle capire che la sua percezione è sbagliata, falsata. La realtà oggettiva è diversa da quello che le viene fatto credere. Quindi, starle vicino e cercare di riportare le cose ad una normalità e poi denunciare, perché io credo che questa sia una cosa fondamentale" così l'attore Stefano Accorsi, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per la presentazione del film "La Lezione". 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Stefano Accorsi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma Tra i volti più amati del cinema italiano, è diventato un punto di riferimento per intere generazioni grazie alla sua intensità e alla capacità di rendere autentico ogni personaggio. Dopo interpretaz - facebook.com Vai su Facebook
Stefano Accorsi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ? Tra i volti più amati del cinema italiano, è diventato un punto di riferimento per intere generazioni grazie alla sua intensità e alla capacità di rendere autentico ogni personaggio. Dopo interpret - X Vai su X
Stefano Accorsi: "Non lasciamo sole le persone manipolate o vittime di violenza" - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Credo che nel momento in cui ci si è a contatto con una persona manipolata o vittima di violenza, non si deve lasciarla sola. Si legge su quotidiano.net
L'attore Stefano Accorsi sul red carpet della Festa del Cinema di Roma - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 L'attore Stefano Accorsi è arrivato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, all'Auditorium Parco della Musica, per la presentazione del film La Lezione. Lo riporta quotidiano.net
L'amore non è possesso: Matilda De Angelis e Stefano Accorsi presentano La Lezione alla Festa del Cinema di Roma - Tra i titoli della sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma 2025 c'è La Lezione di Stefano Mordini, che affronta lo scomodo tema dello stalking. Scrive msn.com