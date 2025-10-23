Stefano Accorsi | Non lasciamo sole le persone manipolate o vittime di violenza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Credo che nel momento in cui ci si è a contatto con una persona manipolata o vittima di violenza, non si deve lasciarla sola. Bisogna parlarle, bisogna cercare di distruggere quel muro di silenzio e soprattutto farle capire che la sua percezione è sbagliata, falsata. La realtà oggettiva è diversa da quello che le viene fatto credere. Quindi, starle vicino e cercare di riportare le cose ad una normalità e poi denunciare, perché io credo che questa sia una cosa fondamentale" così l'attore Stefano Accorsi, sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per la presentazione del film "La Lezione". 🔗 Leggi su Open.online

