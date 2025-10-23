Stefani tra il marchio Veneto 100% e mobilità | Intermodalità e biglietto unico il futuro dei trasporti

Un duello ancora una volta all'insegna del fair play. Nessun colpo basso, tanta condivisione di contenuti, anche se non proprio su tutti. Nel post evento organizzato dalla Cisl Veneto all’hotel Crowne Plaza di Padova, con il principali sfidante in vista delle elezioni regionali del prossimo 22-23. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Stefani-Manildo, confronto su sanità e autonomia. Il candidato Pd: «Non sono un kamikaze, vincere è possibile». E il leghista lancia il marchio 100% Veneto - Sanità, autonomia differenziata e tutela del territorio: sono stati questi i temi affrontati oggi, mercoledì 22 ottobre, nell'incontro tra Giovanni Manildo, candidato ... Come scrive ilgazzettino.it

"Presi la tessera a 15 anni, firmarono i miei. Lancerò il marchio Veneto al 100 per 100" - Il candidato del centrodestra per la Regione Alberto Stefani: "Qui l'ambiente lo difendono le imprese, non Bruxelles" ... Come scrive msn.com

Alberto Stefani, due mani strette sulla copertina e 195 pagine di appunti presi a mano ai gazebo: il programma del candidato presidente della Regione Veneto - Due mani che si stringono, quella di un giovane e quella di un anziano. Si legge su ilgazzettino.it