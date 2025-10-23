Steaua Bucarest-Bologna le pagelle | Odgaard decisivo 7 Lucumì concede il gol 5
Orsolini da rivedere, 5,5. Dallinga finalmente attaccante vero, 7. Per i romeni il migliore è il portiere Tarnovanu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Radio1 Rai. . #EuropaLeague #FCSBBologna Dopo la sconfitta contro l’Aston Villa e il pareggio contro il Friburgo, arriva la prima vittoria in #UEL in trasferta per Il Bologna contro la Steaua Bucarest. 1-2 il risultato con reti di Odgaard e Dallinga. Il racconto de - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio #EuropaLeague Alle 18.45 il Bologna affronta in Romania lo Steaua Bucarest #FCSBBologna. Alle 21.00 all’Olimpico #RomaViktoriaPlzen. #ConferenceLeague, alle 18.45 la #Fiorentina a Vienna contro il Rapid. Radiocronache in diretta qui: https - X Vai su X
FCSB-Bologna 1-2, le pagelle della partita di Europa League - Bene Odgaard, autore del gol del vantaggio, e più che sufficiente anche la prestazione di Dallinga, che segna il raddoppio. Come scrive sport.sky.it
Il Bologna vince a Bucarest, primo successo in Europa: Odgaard e Dallinga decisivi, Steaua ko - Prima vittoria in Europa League per i felsinei che salgono a quota 4 punti. Riporta tuttosport.com
DIRETTA/ Steaua Bucarest Bologna (risultato finale 1-2): palo Orsolini, +3 Italiano! (oggi 23 ottobre 2025) - Analisi diretta Steaua Bucarest Bologna, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale ... Da ilsussidiario.net