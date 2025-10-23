Steaua Bucarest Bologna la dedica di Niccolini a Italiano | Non l’ho ancora sentito ci tenevamo a dedicargli questa vittoria Le sue parole
Steaua Bucarest Bologna: le parole del vice di Italiano dopo il successo del Bologna sul campo della Steaua Bucarest Il Bologna continua a vivere un momento magico: dopo le due vittorie consecutive in campionato, i rossoblù hanno conquistato anche il primo successo europeo della stagione. A Bucarest, contro l’FCSB (ex Steaua), la squadra si è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Radio1 Rai. . #Calcio #EuropaLeague Alle 18.45 il Bologna affronta in Romania lo Steaua Bucarest #FCSBBologna. Alle 21.00 all’Olimpico #RomaViktoriaPlzen. #ConferenceLeague, alle 18.45 la #Fiorentina a Vienna contro il Rapid. Radiocronache in dire - facebook.com Vai su Facebook
#Calcio #EuropaLeague Alle 18.45 il Bologna affronta in Romania lo Steaua Bucarest #FCSBBologna. Alle 21.00 all’Olimpico #RomaViktoriaPlzen. #ConferenceLeague, alle 18.45 la #Fiorentina a Vienna contro il Rapid. Radiocronache in diretta qui: https - X Vai su X
Bologna, a Bucarest arrivano i primi tre punti in Europa League: 2-1 allo Steaua - I rossoblù sciupano molte occasioni e Skorupski evita la beffa del pareggio ... Si legge su bologna.repubblica.it
Steaua Bucarest Bologna 1-2, i rossoblù si sbloccano: prima vittoria in Europa League - I due gol segnati da Odgaard e Dallinga nel primo tempo rilanciano le speranze di qualificazione al prossimo turno. Secondo ilrestodelcarlino.it
Il Bologna dedica a Italiano la prima vittoria in Europa League: “Ci tenevamo, soffriva a stare a casa” - Il Bologna conquista i primi tre punti in Europa League e dedica la vittoria a Vincenzo Italiano: "Ci tenevamo a dedicargli questa vittoria, perché ... Scrive fanpage.it