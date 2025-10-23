Steaua Bucarest Bologna la dedica di Niccolini a Italiano | Non l’ho ancora sentito ci tenevamo a dedicargli questa vittoria Le sue parole

Calcionews24.com | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Steaua Bucarest Bologna: le parole del vice di Italiano dopo il successo del Bologna sul campo della Steaua Bucarest Il Bologna continua a vivere un momento magico: dopo le due vittorie consecutive in campionato, i rossoblù hanno conquistato anche il primo successo europeo della stagione. A Bucarest, contro l’FCSB (ex Steaua), la squadra si è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

steaua bucarest bologna la dedica di niccolini a italiano non l8217ho ancora sentito160ci tenevamo a dedicargli questa vittoria le sue parole

© Calcionews24.com - Steaua Bucarest Bologna, la dedica di Niccolini a Italiano: «Non l’ho ancora sentito, ci tenevamo a dedicargli questa vittoria». Le sue parole

Leggi anche questi approfondimenti

steaua bucarest bologna dedicaBologna, a Bucarest arrivano i primi tre punti in Europa League: 2-1 allo Steaua - I rossoblù sciupano molte occasioni e Skorupski evita la beffa del pareggio ... Si legge su bologna.repubblica.it

steaua bucarest bologna dedicaSteaua Bucarest Bologna 1-2, i rossoblù si sbloccano: prima vittoria in Europa League - I due gol segnati da Odgaard e Dallinga nel primo tempo rilanciano le speranze di qualificazione al prossimo turno. Secondo ilrestodelcarlino.it

Il Bologna dedica a Italiano la prima vittoria in Europa League: “Ci tenevamo, soffriva a stare a casa” - Il Bologna conquista i primi tre punti in Europa League e dedica la vittoria a Vincenzo Italiano: "Ci tenevamo a dedicargli questa vittoria, perché ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Steaua Bucarest Bologna Dedica