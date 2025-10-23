Steaua Bucarest Bologna 1-2 i rossoblù si sbloccano | prima vittoria in Europa League
Bucarest, 23 ottobre 2025 – Nel catino dell’Arena Nationala c’è un Bologna dai due volti, arrembante e a tratti ingiocabile nella prima frazione, più timido e stentato nella ripresa ma alla fine bastano i due gol segnati da Odgaard e Dallinga per portare a casa la prima vittoria nella bolgia di Bucarest. I rossoblù soffrono e portano a casa i primi 3 punti di questa Europa League che rilanciano le speranze di qualificazione al prossimo turno. Vincenzo Italiano non è in panchina ma disegna un Bologna nuovo negli interpreti, ancora una volta, cambiando otto undicesimi rispetto alla formazione vincente a Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
