Steaua Bucarest Bologna 1-2 i primi 3 punti dei rossoblù in Europa League | speranza riaccesa

Bucarest, 23 ottobre 2025 – Nel catino dell’Arena Nationala c’è un Bologna dai due volti, arrembante e a tratti ingiocabile nella prima frazione, più timido e stentato nella ripresa ma alla fine bastano i due gol segnati da Odgaard e Dallinga per portare a casa la prima vittoria nella bolgia di Bucarest. I rossoblù soffrono e portano a casa i primi 3 punti di questa Europa League che rilanciano le speranze di qualificazione al prossimo turno. Vincenzo Italiano non è in panchina ma disegna un Bologna nuovo negli interpreti, ancora una volta, cambiando otto undicesimi rispetto alla formazione vincente a Cagliari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Steaua Bucarest Bologna 1-2, i primi 3 punti dei rossoblù in Europa League: speranza riaccesa

Scopri altri approfondimenti

Radio1 Rai. . #Calcio #EuropaLeague Alle 18.45 il Bologna affronta in Romania lo Steaua Bucarest #FCSBBologna. Alle 21.00 all’Olimpico #RomaViktoriaPlzen. #ConferenceLeague, alle 18.45 la #Fiorentina a Vienna contro il Rapid. Radiocronache in dire - facebook.com Vai su Facebook

#Calcio #EuropaLeague Alle 18.45 il Bologna affronta in Romania lo Steaua Bucarest #FCSBBologna. Alle 21.00 all’Olimpico #RomaViktoriaPlzen. #ConferenceLeague, alle 18.45 la #Fiorentina a Vienna contro il Rapid. Radiocronache in diretta qui: https - X Vai su X

Europa League, il Bologna vince in trasferta a Bucarest: 1-2. Odgaard e Dallinga lanciano i rossoblù - Vittoria fuori casa per il Bologna che passa 2- Lo riporta msn.com

FCSB-Bologna 1-2, gol e highlights. Decidono Odgaard e Dallinga - In panchina al posto di Vincenzo Italiano, ricoverato a Bologna per una polmonite, il suo vice schiera titolare Dallinga rifornito da Orsolini, Odgaard e Rowe. Riporta sport.sky.it

Steaua Bucarest – Bologna Diretta Tv e Streaming Live Europa League - Bologna in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Giovedì 23 Ottobre ore 18:45. Lo riporta stadiosport.it