Avrebbe aggredito e derubato la vittima del suo zaino, in via Turri, nella zona della stazione ferroviaria storica. Si tratta di un 29enne africano, che è stato prontamente fermato e identificato dai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio, supportati da personale della S.I.O. del quinto Reggimento Emilia–Romagna intenti a svolgere un servizio di controllo del territorio. Per questi motivi, con l’accusa di rapina impropria i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica diretta da Calogero Gaetano Paci un uomo di 29 anni, africano senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stazione, ancora degrado. Furto con violenza in via Turri

