Statale 36 migliorano le condizioni dell’operaio di 33 anni ferito al collo con un flessibile

Quicomo.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori pericolo e già dimesso Luca Ticozzi, 33 anni, residente a Cremeno (Lecco), rimasto gravemente ferito martedì pomeriggio in un incidente sul lavoro lungo la Statale 36, nel tratto in direzione Nord compreso tra la SP639 Erba–Como–Suello e lo svincolo di Civate–Isella, dove è in corso il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

