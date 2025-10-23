Statale 36 migliorano le condizioni dell’operaio di 33 anni ferito al collo con un flessibile
Fuori pericolo e già dimesso Luca Ticozzi, 33 anni, residente a Cremeno (Lecco), rimasto gravemente ferito martedì pomeriggio in un incidente sul lavoro lungo la Statale 36, nel tratto in direzione Nord compreso tra la SP639 Erba–Como–Suello e lo svincolo di Civate–Isella, dove è in corso il. 🔗 Leggi su Quicomo.it
