Statale 36 il cantiere del quarto ponte Pescate-Lecco si apre ai cittadini | open day con Anas

Anas apre le porte ai cittadini per visitare il cantiere del Ponte Manzoni lungo la Statale 36, che consentirà l'adeguamento a tre corsie della carreggiata nord in corrispondenza del ponte già esistente. L'opera collegherà in una sola direzione di marcia Pescate con Lecco ed è ormai nota come. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Statale 36, il cantiere del quarto ponte Pescate-Lecco si apre ai cittadini: open day con Anas - Il 25 ottobre l'iniziativa al Ponte Manzoni per illustrare i lavori in dirittura d'arrivo: "Un’infrastruttura destinata a migliorare la circolazione tra le due sponde dell’Adda e a rendere più scorrev ... Scrive leccotoday.it

Quarto Ponte: sabato 25 ottobre i cittadini potranno visitare il cantiere - L’investimento complessivo della nuova variante ammonta a 35. Segnala lecconotizie.com

Video. Statale 36, "Il Quarto Ponte è sempre più vicino" - Il sindaco Capitani ha fatto visita al cantiere: "L'ultimo concio della struttura lato Pescate è stato posato ieri lavorando anche di notte per rispettare i tempi" ... Lo riporta leccotoday.it