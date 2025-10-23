Stasera in tv al via i Live Show di X Factor 2025 | i 12 concorrenti e i loro 4 giudici ora si sfidano per davvero Tutto quello che c' è da sapere

Dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, il percorso di X Factor 2025 entra nel vivo: da stasera in tv – giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su NOW – si apre il capitolo decisivo, quello dei Live Show. Ecco le anticipazioni della prima serata dal vivo e tutto quello che c’è da sapere sulla puntata. A partire da una grande ospite sul palco: Annalisa. E c’è già un favoritissimo. La puntata si può vedere come sempre anche in chiaro. Settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, i 12 artisti in gara arriveranno nell’ X Factor Arena, al Teatro Repower di Assago (Milano), per coltivare un sogno: arrivare al 4 dicembre, quando il grande palco di X Factor tornerà – dopo l’indimenticabile e straordinario capitolo finale della scorsa stagione – a illuminare Piazza del Plebiscito a Napoli. 🔗 Leggi su Amica.it

