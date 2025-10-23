Start Cup Toscana | il concorso sull' innovazione celebra il progetto pisano Lachesis Bio
Si è svolta nella mattinata di giovedì 23 ottobre, al Centro Congressi Le Benedettine dell’Università di Pisa, la cerimonia di premiazione della Start Cup Toscana 2025, la competizione che valorizza le migliori idee imprenditoriali a elevato contenuto innovativo nate dalla ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La startup toscana Gevi porta sul mercato una soluzione modulare, distribuita e silenziosa di energia rinnovabile a km zero, integrabile anche in contesti urbani e complementare al fotovoltaico - facebook.com Vai su Facebook
Start Cup Toscana, vince Lachesi Bio: IA e biologia per sfidare le malattie dell’età - Il progetto della Scuola Normale ha vinto la competizione regionale per le idee d'impresa nate dal mondo della ricerca. Secondo intoscana.it
Start Cup Toscana 2025, le idee che diventano impresa: i dieci progetti finalisti - Nuova edizione per la competizione che premia le migliori iniziative ad elevato contenuto tecnologico provenienti dal mondo della ricerca. Si legge su intoscana.it
Start Cup Toscana: il 23 ottobre la finale all'Università Pisa - La Start Cup Toscana 2025, competizione tra gruppi di aspiranti imprenditori, torna con una nuova edizione dedicata alla valorizzazione delle idee ... gonews.it scrive