Start Cup Campania 2025 annunciati i finalisti
Annunciati i finalisti della Start Cup Campania 2025: il 24 ottobre ad Avellino la pitch competition tra le migliori idee d’impresa innovative del sistema universitario campano.. Start Cup Campania annuncia i team finalisti che si contenderanno la vittoria dell’edizione 2025 nel corso della pitch competition in programma venerdì 24 ottobre, dalle 11.30, presso la sede storica della Camera di Commercio Irpinia-Sannio (piazza Duomo 5, Avellino). In palio premi in denaro per i primi cinque progetti classificati, premi speciali per categorie tematiche e l’accesso alla finale nazionale del Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
