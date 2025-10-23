Star Wars | il sequel su Rey è stato sospeso? Tutti gli aggiornamenti film su Lando compreso

Stando agli ultimi aggiornamenti, ci sarebbe una certa confusione interna alla Lucasfilm rispetto ai film da sviluppare per la strategia cinematografica futura della Galassia lontana lontana I piani per il ritorno di Star Wars al cinema stanno procedendo anche se alla Lucasfilm vige una certa confusione a livello di strategia. Stando agli ultimi aggiornamenti, il film sequel dedicato a Rey (Daisy Ridley) sarebbe ancora in una fase di stallo, mentre altri progetti come il film spin-off su Lando Calrissian, sarebbero stati ripresi. Secondo il noto insider di settore e scooper Daniel Richtman, Lucasfilm starebbe lavorando nuovamente al film su Lando con Donald Glover protagonista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Star Wars: il sequel su Rey è stato sospeso? Tutti gli aggiornamenti (film su Lando compreso)

