Star Wars | David Fincher stava per realizzare un film ambientato dopo L’ascesa di Skywalker!
David Fincher è acclamato come uno dei migliori registi contemporanei, noto per capolavori dal tono oscuro come Seven, Fight Club e Zodiac. Nonostante la sua sensibilità autoriale sembri distante dall’epica galattica di Star Wars, la Lucasfilm ha più volte tentato di coinvolgerlo. Prima che J.J. Abrams prendesse le redini, Fincher fu considerato per la regia di Star Wars: Il Risveglio della Forza e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker. Ora, emergono nuovi e intriganti dettagli su un altro film di Star Wars diretto da Fincher che è naufragato. Il progetto Star Wars post-Trilogia Sequel svanito. Secondo l’esperto del settore Jeff Sneider, Fincher aveva discusso con Lucasfilm la possibilità di dirigere un nuovo capitolo di Star Wars ambientato cronologicamente dopo gli eventi de L’Ascesa di Skywalker. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
