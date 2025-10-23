Stanze vuote il nuovo singolo di Veronica Surrentino

ROMA – “Stanze vuote” è il nuovo brano della cantautrice Veronica Surrentino, un racconto intimo e diretto sul vuoto che lascia chi non ha saputo restare, chi non ha avuto la forza o la volontà di coltivare un amore. Non un addio gridato, ma una consapevolezza lucida: alcune presenze, una volta svanite, diventano polvere, lasciando dietro di sé stanze emotive che restano mute e sospese. Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 ottobre e sarà accompagnato da un videoclip disponibile sul canale YouTube della cantante. Il testo, costruito su immagini forti e delicate – “neve sulle labbra”, “hai bruciato ed ora sei polvere” – descrive luoghi interiori che tutti riconoscono: spazi che non parlano più di chi se n’è andato, ma che conservano la traccia di un sentimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

