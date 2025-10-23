Stangata da 1,5 miliardi contro Apple | condannata per abuso di posizione dominante

Il Competition Appeal Tribunal di Londra ha inflitto un duro colpo ad Apple, riconoscendo la società di Cupertino colpevole di abuso di posizione dominante nella gestione del proprio App Store. La sentenza arriva al termine di una class action che riunisce milioni di utenti britannici, accusando l’azienda di aver imposto commissioni eccessive e pratiche anticoncorrenziali ai danni dei consumatori e degli sviluppatori. La posizione del tribunale. Secondo quanto stabilito dal tribunale, Apple avrebbe sfruttato la sua posizione per limitare la concorrenza e gonfiare artificialmente i prezzi delle app e degli acquisti in-app, imponendo ai developer di utilizzare esclusivamente il sistema di pagamento interno della piattaforma, con una trattenuta fino al 30%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

