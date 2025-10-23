Stangata da 1,5 miliardi contro Apple | condannata per abuso di posizione dominante
Il Competition Appeal Tribunal di Londra ha inflitto un duro colpo ad Apple, riconoscendo la società di Cupertino colpevole di abuso di posizione dominante nella gestione del proprio App Store. La sentenza arriva al termine di una class action che riunisce milioni di utenti britannici, accusando l’azienda di aver imposto commissioni eccessive e pratiche anticoncorrenziali ai danni dei consumatori e degli sviluppatori. La posizione del tribunale. Secondo quanto stabilito dal tribunale, Apple avrebbe sfruttato la sua posizione per limitare la concorrenza e gonfiare artificialmente i prezzi delle app e degli acquisti in-app, imponendo ai developer di utilizzare esclusivamente il sistema di pagamento interno della piattaforma, con una trattenuta fino al 30%. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
La rassegna stampa di Caffè Affari - 20 ottobre #Manovra, stangata sugli affitti brevi; Kering vende la sua divisone beauty a L’Oreal per 4 miliardi di euro; Nel Btp c’è ancora Valore? Colpo grosso al Louvre, rubati i gioielli di #Napoleone; #Trump ha avvertito # - X Vai su X
Il governo partorisce una manovrina da 18,7 miliardi che non affronta nessuno dei nodi. Elargisce pochi euro di elemosina al ceto medio e dà un buffetto alle banche. In attesa della stangata per il riarmo #18ottobre - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, FI e Lega contro la stangata sugli affitti brevi. E Salvini attacca di nuovo le banche - I due partiti di maggioranza protestano contro l’aumento della cedolare secca al 26% anche per chi destina una sola abitazione a uso turistico. Scrive repubblica.it
Tassa di soggiorno, si teme la stangata: «Un aumento del 30% sarebbe assurdo» - Assoturismo Confesercenti critica il possibile aumento del 30% dell’imposta, ritenendolo controproducente per i turisti e poco utile al settore, suggerendo investimenti mirati e trasparenza nella gest ... Segnala italiaatavola.net
Affitti, spinta sull'edilizia sociale. Ance: 15 miliardi per il Piano casa - Tra fondi nazionali ed europei ci sono in totale 15 miliardi potenzialmente attivabili per finanziare un Piano casa con un orizzonte pluriennale. Da ilmessaggero.it