Stangata da 1 miliardo sui dividendi di società e imprenditori
Spunta un aumento del prelievo sui dividendi destinati a società, imprenditori ed enti residenti con partecipazioni inferiori al 10 per cento. Secondo quanto emerge dal testo della manovra bollinato dalla Ragioneria di Stato, il gettito atteso da questa nuova misura è di 983 milioni di euro il prossimo anno, per poi salire a oltre un miliardo dal 2027 in poi. Attualmente, questo particolare tipo di dividendi godevano di un regime di sostanziale esclusione per evitare una doppia imposizione dell'utile (solo l'1,2% della cedola viene pagato come imposta). Se questa riforma vedesse l'approvazione definitiva del parlamento, invece, se la partecipazione è inferiore al 10% si pagherà l'Ires (l'imposta sul reddito delle società) sul 100% del dividendo: in soldoni, tutti coloro che rientrano in questa categoria passeranno da un prelievo dell'1,2% a un ben più corposo 24 per cento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
