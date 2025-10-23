Stalking per gelosia | Ti riportiamo in Nigeria con il gommone Coppia a processo

FALCONARA - Un flirt passato avrebbe fatto scatenare una gelosia finita con una persecuzione ai danni di una 37enne originaria della Somalia ma residente in città. Prima avrebbe iniziato una 50enne anconetana a renderle la vita impossibile poi le avrebbe dato manforte il compagno di 45 anni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it