Stalking per gelosia | Ti riportiamo in Nigeria con il gommone Coppia a processo
FALCONARA - Un flirt passato avrebbe fatto scatenare una gelosia finita con una persecuzione ai danni di una 37enne originaria della Somalia ma residente in città. Prima avrebbe iniziato una 50enne anconetana a renderle la vita impossibile poi le avrebbe dato manforte il compagno di 45 anni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Stalking contro la ex di lui, coppia a processo - Imputati una anconetana di 50 anni e il fidanzato falconarese di 45 anni, entrambi residenti a Falconara. Da msn.com