Stagione finita per Marc Marquez salterà ultimi Gp e i test di Valencia
Il pilota Ducati dovrà trascorrere 4 settimane con l'arto immobile dopo l'operazione alla spalla ROMA - La stagione di Marc Marquez si è già conclusa. Dopo la caduta in Indonesia e l'operazione alla spalla, il neo campione del mondo, fa sapere la Ducati, "si è sottoposto a un ulteriore check presso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
