Stagione finita per Marc Marquez salterà ultimi Gp e i test di Valencia

Ilgiornaleditalia.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il pilota Ducati dovrà trascorrere 4 settimane con l'arto immobile dopo l'operazione alla spalla ROMA - La stagione di Marc Marquez si è già conclusa. Dopo la caduta in Indonesia e l'operazione alla spalla, il neo campione del mondo, fa sapere la Ducati, "si è sottoposto a un ulteriore check presso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

stagione finita per marc marquez salter224 ultimi gp e i test di valencia

© Ilgiornaleditalia.it - Stagione finita per Marc Marquez, salterà ultimi Gp e i test di Valencia

Contenuti che potrebbero interessarti

stagione finita marc marquezMotoGP 2025. Ufficiale: stagione finita per Marc Marquez (salta anche il test) - Ducati ha comunicato che, dopo un ulteriore controllo medico, è stato appurato che Marquez deve saltare tutti gli appuntamenti in pista, compreso l'atteso test di fine anno. Riporta moto.it

stagione finita marc marquezMarc Marquez, stagione finita: salterà anche i test di fine campionato - Marc Márquez salta Portogallo, Valencia e test: braccio immobilizzato 4 settimane. Si legge su sportmediaset.mediaset.it

stagione finita marc marquezMotoGP | Marquez, stagione finita: “Ci aspetta un inverno difficile” - Questa la decisione presa dopo che il nove volte iridato si è sottoposto ad ulteriori controlli. Come scrive motograndprix.motorionline.com

Cerca Video su questo argomento: Stagione Finita Marc Marquez