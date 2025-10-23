Stagione finita per Marc Marquez | salterà anche le ultime due gare
Il campione del mondo della Ducati non correrà a Portimao e Valencia né parteciperà ai test di fine anno. Ha preferito non accelerare i tempi del recupero dall’infortunio alla spalla destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
