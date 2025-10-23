Stadio Morgagni altri 350 mila euro dalla variazione di bilancio | la riqualificazione costa quasi un milione
La riqualificazione dello stadio Tullo Morgagni di Forlì, anche per adeguarlo agli standard della Serie C dove milita il Forlì Calcio, costa fin qui quasi un milione di euro al Comune. Ai primi 600 mila euro si aggiungono infatti i 350 mila euro contenuti nella variazione di bilancio discussa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Forlì, altri 350mila euro per adeguare lo stadio Morgagni - La riqualificazione dello stadio Tullo Morgagni di Forlì, anche per adeguarlo agli standard della Serie C dove milita il Forlì Calcio, costa ... Segnala corriereromagna.it
Stadio Morgagni, primo ok al derby. Ma ancora ritocchi in vista di lunedì - La corsa contro il tempo per mettere a norma lo stadio ‘Morgagni’ in tempo per il debutto interno in serie C nel derby contro il Ravenna ha avuto ieri un primo ok. Da ilrestodelcarlino.it