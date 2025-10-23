Stadio Maradona Cosenza | Stanziati 200 milioni per il progetto ora aspettiamo i fondi dalla Regione
Tempo di lettura: 3 minuti “Abbiamo approvato gli indirizzi per la progettazione del nuovo stadio Maradona, entro giugno 2026 dobbiamo presentare il progetto completo con tutti gli elaborati di legge approvati e le linee guida della UEFA per avere uno stadio moderno e competitivo. L’iter burocratico è questo: chi tra le città candidate ad ospitare le partite degli europei del 2032 non presenterà un progetto approvato entro i limiti della legge è fuori”. Lo ha detto l’ assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, intervistato da Radio Crc. “Il Comune di Napoli – ha sottolineato Cosenza – ha lo stadio Maradona e abbiamo intenzione di proseguire in avanti con lo stadio di Fuorigrotta, tenendo conto anche della nostra disponibilità economica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Il Comune presenta il nuovo stadio “Maradona”: 200 milioni, 70mila spettatori, addio pista d’atletica, energia solare Repubblica presenta il piano: il Calcio Napoli al momento non è coinvolto: la copertura potrebbe essere rifatta, ci saranno negozi e un museo - facebook.com Vai su Facebook
Così sarà lo stadio Maradona per gli Europei: in 12 punti il restyling del Comune - X Vai su X
L’assessore Cosenza: «Lo stadio a Poggioreale? Il Comune punta sul Maradona, noi ricordiamo Diego qui» - A Radio Crc è intervenuto l'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli Cosenza per parlare del restyling dello stadio Maradona. Come scrive ilnapolista.it
Ass. Cosenza: "Entro giugno approviamo progetto Maradona! Posti auto? Possibile 2.200" - Oggi su CRC, nel corso della trasmissione "A Pranzo con Chiariello, è intervenuto l'Assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. Segnala tuttonapoli.net
Il Comune presenta il nuovo stadio “Maradona”: 200 milioni, 70mila spettatori, addio pista d’atletica, energia solare - Il nuovo stadio Maradona: la copertura potrebbe essere rifatta, ci saranno negozi e un museo Maradona. Scrive ilnapolista.it