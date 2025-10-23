Tempo di lettura: 3 minuti “Abbiamo approvato gli indirizzi per la progettazione del nuovo stadio Maradona, entro giugno 2026 dobbiamo presentare il progetto completo con tutti gli elaborati di legge approvati e le linee guida della UEFA per avere uno stadio moderno e competitivo. L’iter burocratico è questo: chi tra le città candidate ad ospitare le partite degli europei del 2032 non presenterà un progetto approvato entro i limiti della legge è fuori”. Lo ha detto l’ assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, intervistato da Radio Crc. “Il Comune di Napoli – ha sottolineato Cosenza – ha lo stadio Maradona e abbiamo intenzione di proseguire in avanti con lo stadio di Fuorigrotta, tenendo conto anche della nostra disponibilità economica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stadio Maradona, Cosenza: “Stanziati 200 milioni per il progetto, ora aspettiamo i fondi dalla Regione”