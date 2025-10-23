Stadio altri 350 mila euro per i lavori | la riqualificazione sale a un milione Ma non sarà mai adatto alla serie B

La riqualificazione dello stadio Tullo Morgagni di Forlì, anche per adeguarlo agli standard della Serie C dove milita il Forlì Calcio, costa fin qui quasi un milione di euro al Comune. Ai primi 600 mila euro si aggiungono infatti i 350 mila euro contenuti nella variazione di bilancio discussa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

