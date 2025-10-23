Stade Brestois-Paris Saint Germain sabato 25 ottobre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Dopo aver dato l’ennesima prova di forza in Champions League segnando ben 7 gol alla BayArena, il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo dello Stade Brestois. La squadra del Finistere viene da 8 punti fatti nelle ultime 4 partite ed ha una classifica che li vede poco sopra la zona retrocessione. Sta riemergendo lentamente la squadra di Roy, che . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Stade Brestois-Paris Saint Germain (sabato 25 ottobre 2025 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Stade Brestois - PSG : Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir ce match de Ligue 1 - Germain se déplace ce samedi sur la pelouse du Stade Brestois. Lo riporta msn.com

Kamory Doumbia et Labeau-Lascary absents de l’entraînement du Stade Brestois avant la réception du PSG - Kamory Doumbia était absent de l’entraînement ce jeudi 23 octobre, à deux jours de la réception du PSG, comme Rémy Labeau- Segnala letelegramme.fr

DÉBAT - Supporters Brestois, craignez-vous la réception de l’ogre parisien en Ligue 1 - Alors que le PSG vient d’humilier le Bayer Leverkusen en Ligue des champions (7- Scrive letelegramme.fr