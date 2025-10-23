Stade Brestois-Paris Saint Germain sabato 25 ottobre 2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici Gol e spettacolo per il PSG

Dopo aver dato l'ennesima prova di forza in Champions League segnando ben 7 gol alla BayArena, il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo dello Stade Brestois. La squadra del Finistere viene da 8 punti fatti nelle ultime 4 partite ed ha una classifica che li vede poco sopra la zona retrocessione. Sta riemergendo lentamente la squadra di Roy, che .

