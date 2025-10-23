Spunta un ritocchino sugli affitti brevi Lega e Fi | non basta
Aumento solo per chi si affida a intermediari, ma lo fa il 90%. Matteo Salvini: «Non passa». Cinema, meno tagli. Polemica sui dividendi. 🔗 Leggi su Laverita.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Affitti brevi, come cambia la norma sull’extra tassa per chi si affida alle piattaforme come Airbnb - Nell'ultima versione della manovra economica 2026 cambia la tassa sugli affitti brevi: la cedolare secca sale al 26% anche per la prima casa, per chi si ... Scrive fanpage.it
Cedolare secca affitti brevi nella Legge di Bilancio 2026, si torna indietro - Nel testo della Legge di Bilancio 2026 bollinato dalla Ragioneria di Stato cambia ancora la tassazione della cedolare secca per gli affitti brevi. money.it scrive
Il governo sbanda sugli affitti brevi e riapre la trattativa con le banche - Lega e Forza Italia contro il ritocco in manovra della cedolare sugli appartamenti turistici Salvini minaccia l’Abi: “Se si lamentano pagheranno di più”. Secondo repubblica.it