Springsteen – Liberami dal nulla recensione | The Boss uncovered in un biopic intimo e fuori dagli schemi

Spettacolo.eu | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nostra recensione di SpringsteenLiberami dal nulla di Scott Cooper con uno straordinario Jeremy Allen White: un biopic che rompe gli schemi e onora “un momento”. Con Springsteen – Liberami dal nulla Scott Cooper si cimenta in un biopic interessante e fuori dagli schemi, tratto dal libro Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes e capace di onorare un momento della vita personale e artistica del The Boss della musica americana. Ad interpretarlo uno strepitoso Jeremy Allen White, il quale lo incarna alla perfezione portando sul grande schermo carisma, energia, passione ma anche la giusta inquietudine. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

