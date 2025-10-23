Springsteen | Da UCI Cinemas la versione originale del film

Il circuito cinematografico UCI Cinemas proietterà la versione in lingua originale di Springsteen: Liberami dal Nulla da oggi 23 ottobre per una settimana. Gli spettatori di UCI Cinemas potranno godersi sul grande schermo, in versione originale con sottotitoli in italiano, il biopic sul cantante statunitense che ha segnato la storia del rock: “ Springsteen – Liberami dal Nulla ”. Le proiezioni in lingua originale avranno luogo in tutte le sale del circuito giovedì 23 e mercoledì 29 ottobre, allo stesso prezzo della versione doppiata. Una visione che permetterà allo spettatore di immergersi appieno nelle vicende raccontate nel film, un momento cruciale della vita personale e professionale del cantautore che ha saputo magistralmente narrare in musica la classe proletaria degli USA. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

