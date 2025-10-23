Sporting Arechi Pellezzano battuta d’arresto a Sarno | contro il Rione Cicalesi finisce 13-1

Tempo di lettura: < 1 minuto Sconfitta pesante per le ragazze dello Sporting Arechi di Pellezzano, travolte in trasferta dal Rione Cicalesi con un netto 13-1. Sul campo del centro sportivo “La Filanda” di Sarno, le padroni di casa impongono sin da subito il proprio ritmo, confermando la loro superiorità tecnica e fisica. La formazione pellezzanese prova a contenere le offensive avversarie, ma la maggiore esperienza e la compattezza della squadra di casa rendono vano ogni tentativo di reazione. In un campo dalle dimensioni ridotte, la rapidità e la precisione del Rione Cicalesi fanno la differenza, costringendo lo Sporting Arechi a una partita in salita sin dai primi minuti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

