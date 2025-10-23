Sportelli Atm da luglio ben tredici assalti a segno fra le province di Lecce e Brindisi

LECCE – Nove assalti in provincia di Lecce, quattro in quella di Brindisi. E la sensazione che dietro a ogni singolo episodio vi sia una regia comune, oltre a mani abili a fabbricare le cosiddette “marmotte” esplosive, ordigni artigianali in grado di scardinare i bancomat per prelevare i soldi in. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

