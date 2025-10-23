Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti c’è Sinner!

Sportface.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata fitta di eventi sportivi: di seguito tutto il   programma per questo giovedì 23 ottobre con gli orari e dove vedere gli eventi. Giovedì ricco di sport. Il tennista, Jannik Sinner tornerà di scena per un derby tutto italiano contro Flavio Cobolli. In campo anche Lorenzo Musetti, che dovrà vedersela con Tomas Martin Etcheverry. Sarà una giornata caratterizzata anche dal calcio europeo. Questa sera daranno spettacolo i match di Europa League e Conference, che vedranno   come protagoniste italiane Bologna, Roma e Fiorentina. Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti. 7. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sport tv oggi programmaSport in tv oggi (giovedì 23 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, giovedì 23 ottobre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Basilea e Vienna e WTA di Tokyo ... oasport.it scrive

Sport in tv oggi (mercoledì 22 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Riflettori puntati su Jannik Sinner che, dopo la vittoria da sei milioni di dollari al ... Si legge su oasport.it

sport tv oggi programmaSport in tv oggi, lunedì 20 ottobre: il programma completo tra tennis, ginnastica, basket, volley e Serie A - Dai tornei ATP e WTA con tanti azzurri in campo ai Mondiali di ginnastica artistica, fino a Cremonese- Si legge su sportface.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Programma